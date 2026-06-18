June 13, 2026, La Nacion, Hasta Con Green Card: La Regle Que Deja A Los Migrantes Fuera De Los Préstamos Para Emprendedores
La preocupación también fue planteada por organizaciones de desarrollo económico. Daniella Djiogan, directora de servicios de apoyo para pequeñas empresas del National Community Reinvestment Coalition (NCRC, por sus siglas en inglés), indicó que el acceso a capital mediante la SBA podía ser una de las pocas vías viables para que algunos inmigrantes iniciaran o expandieran sus negocios.