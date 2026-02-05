Memesita, December 27, 2026, New Harlem Museum to Spotlight Northern Civil Rights History
This isn’t merely academic history. The legacy of Northern segregation continues to manifest in wealth gaps, housing segregation, and disproportionate rates of incarceration. A 2023 report by the National Community Reinvestment Coalition found that despite decades of fair housing laws, lending discrimination persists, denying Black and Brown communities access to homeownership and wealth-building opportunities. The museum aims to connect these historical patterns to contemporary challenges.